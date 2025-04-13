«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.68.

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 32-м туре чемпионата Англии. Я тут предпочтение отдаю «сорокам», но не только из-за фактора домашнего поля. Просто хозяева поля сильнее соперника, лучше проводят сезон. «Красные дьяволы» же мыслями будут уже в своем следующем матче.

На примере турнирной таблицы становится понятно, что сейчас противники борются за совершенно разные вещи. «Ньюкасл» может попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Собственно, сейчас, когда Англии дали пятое место, позволяющее участвовать в еврокубке, «сороки» проходят туда, идут на пятой строчке. Но на хвосте у них сидят «Ман Сити» с «Астон Виллой». Так что жду борьбы за топ-5 до конца сезона.

Ну а «Ман Юнайтед» вообще ни за что не борется, по крайней мере в АПЛ. В топ-7 он уже вряд ли попадёт, сейчас клуб стоит на 13-м месте. Но и отрыв от зоны вылета у команды Аморима значимый. Так что примерно ниже середины таблицы «красные дьяволы», вероятно, и завершат сезон. Но у них есть мотивация бороться в другом турнире.

Пару дней назад манкунианцы провели первый матч четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом». Это была выездная игра, и в ней представитель Англии смог не проиграть. Собственно, подопечные Аморима были даже близко к победе, но пропустили на последних минутах. Онана провалил эту игру, ему забивали после ошибок.

И сейчас ответный матч в ЛЕ на следующей неделе будет иметь определяющее значение. В АПЛ не так страшно «МЮ» потерять очки, вероятно, состав будет смешанным. А вот «Ньюкасл» борется сейчас за топ-5. Ранее он уже выиграл Кубок лиги, в полуфинале выбив «Арсенал», а в финале справившись с «Ливерпулем», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».