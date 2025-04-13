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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 13 апреля

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 13 апреля
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.83.

«13 апреля в 32-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом». Не думаю, что «красные» позволят себе уступить, если учитывать их последние матчи.

Неудачно провёл последние игры «Ливерпуль». Ещё до паузы на игры сборных он провалился сразу в двух турнирах – вылетел из Лиги чемпионов от «ПСЖ», а также проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка лиги. После паузы команда Слота выиграла в принципиальном для себя матче, в дерби с «Эвертоном» (1:0). Но вот затем снова последовало поражение, на этот раз от «Фулхэма» (2:3). Провалился там «Ливерпуль» в первом тайме, пропустил трижды и отыграться во второй сорокапятиминутке так и не смог.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но да, проигрыш «Фулхэму» не является для «красных» чем-то критичным, в отличие от неудач до этого. Дело в том, что в лиге «Ливерпуль» всё ещё лидирует, является главным претендентом на скудетто. Тем более второй «Арсенал» и сам теряет очки время от времени. Так что разрыв между ними сохраняется.

У «Вест Хэма» ситуация в АПЛ совсем другая – он идёт намного ниже, почти на дне, на 16-й строчке. Но, как и «Ливерпуль», в ближайшее время сильно коллектив не опустится. Главное, он обезопасил себя от вылета – отрыв от «Ипсвича» с 18-й строчки насчитывает 15 очков, которые точно не получится сократить.

В последних матчах тоже слабые результаты показывала команда Поттера. Собственно, у неё идёт серия без побед из четырёх игр – по два поражения и ничьи. Уступил клуб «Ньюкаслу» и «Вулверхэмптону» (0:1 оба раза), а также поделил очки с «Эвертоном» и «Борнмутом» (1:1 и 2:2).

Я не верю, что «красные» и сейчас позволят себе проиграть. Соперник намного слабее, выступает тоже не лучшим образом. Класс мерсисайдцев выше, плюс они переподписали Салаха недавно, что добавит коллективу ещё больше положительных эмоций.

Ставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча за 1.83», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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