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«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в Германии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Первый матч каталонцы выиграли с разгромным счётом — 4:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.42.