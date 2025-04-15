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Названы шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Названы шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
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15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в Германии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Первый матч каталонцы выиграли с разгромным счётом — 4:0.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности.

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44.

Выход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов оценивается в 1.01 (около 98% вероятности). Ставки на проход «Боруссии» принимаются за 35.0 (2%).

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