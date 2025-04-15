«Боруссия» Дортмунд — «Барселона»: прогноз на матч в Германии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит за 1.85.

В первой игре каталонцы разорвали защиту дортмундской «Боруссии» как тузик грелку (4:0). Роберт Левандовски оформил дубль, Рафинья и Ламин Ямаль забили по одному мячу. Во всех турнирах «Барселона» забила почти 150 голов. Группа атаки невероятно мощная. Но почему же тогда с таким трудом команда победила «Леганес» (1:0) в Примере? Неужели обыграть борющегося за выживание аутсайдера сложнее, чем дортмундцев? Да, бывает и такое.

Ханс-Дитер Флик заявил, что всё прошло идеально. Добыть эти три очка было крайне важно для сине-гранатовых. Упрочили лидерство. Глотай пыль теперь, мадридский «Реал». Немецкий специалист отметил, что гордится командой, особенно тем, как она оборонялась. Он подчеркнул, что главное — это менталитет и борьба до конца. Пока с этим проблем нет.

Именно поэтому у дортмундской «Боруссии» нет шансов на камбэк. Беспроигрышная серия каталонцев во всех турнирах насчитывает 23 встречи (ничьих всего четыре). Они всегда нацелены на победу. Бесподобно адаптируются к трудностям и обыгрывают соперников, демонстрируя шикарный командный футбол. Слабых мест у этих сине-гранатовых не наблюдается, а потому ждём их очередную победу.