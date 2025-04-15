Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы шансы «Астон Виллы» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов после 1:3

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первой игре французский клуб победил 3:1.

Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.56.

Итоговый успех «ПСЖ» доступен за 1.09 (около 90% вероятности). Если в полуфинал выйдет «Астон Вилла», сыграет коэффициент 9.80 (10%).