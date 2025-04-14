«Борнмут» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Фулхэм».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.76.

«В 32-м туре чемпионата Англии пройдёт матч между «Борнмутом» и «Фулхэмом». «Дачники» важнейшие очки набрали неделю назад. Я считаю, что и сейчас у них определённые шансы на успех имеются.

В турнирной таблице противники сейчас почти соседствуют. Выше идёт «Фулхэм» — восьмое место с 51 очком. Причём он находится в шаге от важного достижения — попадания в зону еврокубков. От топ-7 «дачники» отстают на три очка. Вполне они могут побороться за финиш в этой зоне.

«Борнмут» идёт чуть ниже, на 10-й строчке. В активе команды 45 очков, на три меньше, чем у соперника по этой встрече, на шесть — чем у «Астон Виллы» из еврокубковой зоны. Но как раз в случае «вишен» я не уверен, сумеют ли они улучшить своё положение в ближайшее время.

Дело в том, что в АПЛ у «Борнмута» сейчас идёт «чёрная полоса». В турнире клуб не может выиграть на протяжении семи игр — пять поражений и две ничьих. Прерывалась серия на победу над «Вулверхэмптоном», но то был Кубок Англии. И, к слову, они в основное время тоже сыграли вничью, так что технически это тоже не была победа.

«Фулхэм» чуть лучше выглядел недавно, пусть и у него без неудач не обходилось — 0:3 от «Кристал Пэлас», но тоже в Кубке, 1:2 от «Брайтона» в АПЛ. В большинстве же остальных игр «дачники» добывали победы. Важнейшего результата они добились неделю назад, дали бой «Ливерпулю» и обыграли его — 3:2.

Так что сейчас я верю в гостей. Но «Борнмут» остаётся крепкой командой, ещё и дома сейчас играет. Так что предложу такой вариант для пари — «Фулхэм» не уступит за 1.76», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».