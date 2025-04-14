«Атлетико» — «Вальядолид»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Вальядолид».

Ставка: победа «Атлетико» 2:0 за 5.20.

«В 31-м туре Ла Лиги состоится игра «Атлетико» и «Вальядолида». Уверен, что тут мадридцы без особых трудностей наберут три очка. Разница в классе между противниками сильно большая.

В турнирной таблице соперники идут в противоположных частях. У «Вальядолида» давно ничего не меняется, он идёт в зоне вылета. Более того, клуб уже близок к тому, чтобы гарантированно вылететь в Сегунду — он идёт последним с 16 очками, имея отставание от спасительного 17-го места уже в 14 очков.

Само собой, рассчитывать «Вальядолиду» уже не на что, если учитывать его результаты. Взять хотя бы последние 11 игр — всего одно очко за этот период клуб набрал, сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», тоже идущим низко в турнире. Остальные проигрыши были от соперников разного класса.

Стоит ли говорить про то, насколько выше уровень «Атлетико»? Тут важно сказать, что в очках клуб сильно нуждается, так как недавно он выпал из чемпионской гонки. Собственно, и сейчас в ней не находится — отставание от лидирующей «Барселоны» насчитывает семь очков. Но вот побороться за второе место «матрасники» вполне могут — они отстают от «Реала» сейчас всего на три очка.

В последних встречах не лучшим образом себя показывала команда Симеоне. Хотя, конечно, о серии проигрышей, как у «Вальядолида», тут не идёт и речи. График матчей был сложный у «Атлетико» — по несколько игр с «Реалом» и «Барселоной», другие тяжёлые матчи. Мало побед было. Но вот серия неудач неделю назад прервалась у коллектива — 2:1 с «Севильей».

Тут, само собой, кроме победы «Атлетико», нечего брать. Жду, что клуб уверенно выиграет, не пропустив. Моя ставка — точный счет 2:0 за 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».