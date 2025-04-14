«Трактор» — «Динамо» Минск: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

«В субботу минская команда упустила супершанс. Победа в Челябинске превращала команду Квартальнова в фаворита серии, и на победу команда Квартальнова наиграла. Но неожиданно, причём в самый неподходящий момент, подвели вратарь и концентрация. Парадокс, но в первом раунде плей-офф эти факторы, наоборот, были в числе самых сильных козырей «Динамо».

Нелогичное поражение должно добавить белорусам злости. И высока вероятность того, что вторую игру на Урале гости всё же зацепят. «Трактор»-то далеко не идеален и позавчера выехал скорее за счёт ошибок соперника. Конечно, у челябинцев всё в порядке с рвением и с умением вытаскивать неудачно идущий матч. Но есть ощущение, что эти таланты может обнулить надёжная игра динамовского голкипера. Если Демченко не позволит себе провалиться так же, как в субботу, подопечные Квартальнова должны победить. Да и забили они в стартовой встрече серии непривычно мало. Ждём, что теперь соперники сообща пробьют тотал в пять шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».