«Динамо» Москва — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ 14 апреля

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 4.5 за 7.00.

«После первого матча серии трудно избавиться от мыслей, что в предыдущем раунде против СКА команда Кудашова банально прыгнула выше головы. И проход Питера является тем максимумом, на который способно нынешнее «Динамо». Простейшее силовое давление атаки «Ак Барса» стало шокирующей неожиданностью для их московских соперников. С такими ошибками, которые позволяет себе оборона бело-голубых в игре на пятачке, рассчитывать на проход в третий раунд трудно.

Да и лидеры столичной атаки – в первую очередь Гусев – привычно растворились, столкнувшись с энергичным персональным противодействием. Эти проблемы слишком глобальны, чтобы их можно было решить за два дня. Да, какую-то работу над ошибками в стане «Динамо» проведут. И, возможно, даже не пропустят снова пять шайб. Но «Ак Барс» будет куда более раскрепощён психологически. «Ак Барс» знает, как эффективно противодействовать бело-голубым. Наконец, за «Ак Барс» будет психологическая неустойчивость вратарей команды Кудашова. Поставил бы на победу казанцев, но уже со скромной результативностью. Четыре шайбы – максимум, что увидят зрители в этом матче», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».