«Монреаль» — «Чикаго»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Чикаго».

Ставка: победа «Монреаля» за 1.68.

«Я выделил этот матч, потому что, по моим прикидкам и предчувствиям, в этой встрече может состояться дебют Ивана Демидова в форме «Монреаля». Я разговаривал с Иваном перед его отъездом из России, и он сказал, что хочет зацепить хотя бы несколько матчей регулярки НХЛ. На него действительно рассчитывают в плей-офф, серия которого, скорее всего, пройдёт в Монреале с «Вашингтоном».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

«Монреаль» будет на выезде, сомневаюсь, что Демидова возьмут туда. А вот завершит регулярку «Монреаль» двумя домашними встречами — и первая как раз с «Чикаго». «Чикаго» — одна из самых слабых команд лиги. Мы уже видели, как Овечкин сделал им дубль, повторив рекорд Гретцки. Команда плохо играет в обороне — идеальный соперник для дебюта. С маркетинговой точки зрения тоже фантастика: Демидов против Бедарда. «Некстван» «Монреаля» против «некствана» «Чикаго».

Сейчас в Монреале уже раскупают свитера Демидова с номером 91. Канадские СМИ называют его новым Ги Лефлером. Конечно, мы будем смотреть этот матч. Я смело предлагаю: берите ТБ (0.5) очка на Ивана Демидова. Он обязательно наберёт какое-то очко. Думаю, его поставят как минимум во второе звено — первое ломать не станут. Он точно будет играть в большинстве.

Иван в отличной форме, недавно выступал за СКА, лучший бомбардир команды. Он может показать уровень и в игре с «Чикаго». Можно и рискнуть: бывают матчи, когда горячий парень делает результат. Почему бы не поставить на два очка от Демидова? Коэффициент на это будет ещё выше.

Также можно взять победу «Монреаля». Команда выходит в плей-офф, в отличие от «Чикаго», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».