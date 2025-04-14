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Первая СРО раскритиковала законопроект о повышении ставки целевых отчислений до 3%

Первая СРО раскритиковала законопроект о повышении ставки целевых отчислений до 3%
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Первая СРО букмекеров направила официальный отзыв в Государственную Думу Российской Федерации на законопроект №864521-8, предлагающий увеличить целевые отчисления букмекерских компаний до 3%. Документ передали в Комитет по экономической политике для рассмотрения.

В своём отзыве организация раскритиковала предлагаемое повышение. По мнению СРО, повышение целевых отчислений до 3% противоречит поручению Президента РФ от 29 ноября 2024 года, которое предусматривает поэтапное увеличение целевых отчислений: до 2,25% в 2026 году и до 2,5% в 2028 году. Такой подход обеспечивает сбалансированное развитие отрасли и минимизирует негативные экономические последствия для операторов.

Резкое повышение ставки без переходного периода создаст избыточную нагрузку на бизнес, что может привести к сокращению инвестиций в спорт, снижению качества услуг и другим нежелательным эффектам.

«Мы считаем необходимым привести законопроект в соответствие с поручением Президента, сохранив постепенное увеличение целевых отчислений. Это позволит обеспечить стабильность рынка и выполнение социальных обязательств перед спортивным сообществом», — говорится в заявлении на сайте организации.

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