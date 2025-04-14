Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Роман Терюшков предложил ввести лимит на ставки с учётом ставки НДФЛ

Роман Терюшков предложил ввести лимит на ставки с учётом ставки НДФЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Общественной палате РФ прошли слушания, посвящённые предотвращению негативного влияния букмекерского бизнеса на социум. Член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков внёс ряд предложений, касающихся ограничения участия граждан в азартных играх. В частности, он предложил ввести лимиты на траты в сектор азартных игр с учётом ставки НДФЛ.

«У нас же есть сейчас динамическая ставка НДФЛ, исходя из которой можно примерно определить доход того или иного гражданина. Вот, например, исходя из неё можно установить лимиты — скажем, человек может ставить не больше 10–15% или 15–20% от своего дохода в год. Только такими методами мы сможем решить назревающую проблему», — заявил Терюшков.

Он также предложил наделить правом на самозапрет не только игроков на ставках, но и их родственников.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android