Роман Терюшков предложил ввести лимит на ставки с учётом ставки НДФЛ

В Общественной палате РФ прошли слушания, посвящённые предотвращению негативного влияния букмекерского бизнеса на социум. Член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков внёс ряд предложений, касающихся ограничения участия граждан в азартных играх. В частности, он предложил ввести лимиты на траты в сектор азартных игр с учётом ставки НДФЛ.

«У нас же есть сейчас динамическая ставка НДФЛ, исходя из которой можно примерно определить доход того или иного гражданина. Вот, например, исходя из неё можно установить лимиты — скажем, человек может ставить не больше 10–15% или 15–20% от своего дохода в год. Только такими методами мы сможем решить назревающую проблему», — заявил Терюшков.

Он также предложил наделить правом на самозапрет не только игроков на ставках, но и их родственников.