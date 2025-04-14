В Казахстане запретят онлайн-рекламу букмекеров

Букмекерским компаниям Казахстана запретят размещать онлайн-рекламу. Поправки в закон об игорном бизнесе сегодня, 14 апреля, были одобрены верхней палатой парламента республики — Сенатом.

После подписания закона президентом Казахстана букмекеры смогут размещать свою рекламу на территории двух функционирующих в республике игорных зон, на собственных официальных сайтах и в спортивных СМИ, сообщает «Казахстанская правда».

Наружную рекламу букмекеров можно будет размещать на спортивных сооружениях, но только во время проведения в них турниров, соревнований и других спортивных мероприятий.

Кроме того, запретят участвовать в азартных играх условно осуждённым.