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В Казахстане запретят онлайн-рекламу букмекеров

В Казахстане запретят онлайн-рекламу букмекеров
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Букмекерским компаниям Казахстана запретят размещать онлайн-рекламу. Поправки в закон об игорном бизнесе сегодня, 14 апреля, были одобрены верхней палатой парламента республики — Сенатом.

После подписания закона президентом Казахстана букмекеры смогут размещать свою рекламу на территории двух функционирующих в республике игорных зон, на собственных официальных сайтах и в спортивных СМИ, сообщает «Казахстанская правда».

Наружную рекламу букмекеров можно будет размещать на спортивных сооружениях, но только во время проведения в них турниров, соревнований и других спортивных мероприятий.

Кроме того, запретят участвовать в азартных играх условно осуждённым.

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