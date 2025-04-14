В Казахстане запретят онлайн-рекламу букмекеров
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Букмекерским компаниям Казахстана запретят размещать онлайн-рекламу. Поправки в закон об игорном бизнесе сегодня, 14 апреля, были одобрены верхней палатой парламента республики — Сенатом.
После подписания закона президентом Казахстана букмекеры смогут размещать свою рекламу на территории двух функционирующих в республике игорных зон, на собственных официальных сайтах и в спортивных СМИ, сообщает «Казахстанская правда».
Наружную рекламу букмекеров можно будет размещать на спортивных сооружениях, но только во время проведения в них турниров, соревнований и других спортивных мероприятий.
Кроме того, запретят участвовать в азартных играх условно осуждённым.
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