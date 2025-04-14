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«Атлетико» — «Вальядолид»: ставки и коэффициенты на матч Ла Лиги 14 апреля

«Атлетико» — «Вальядолид»: ставки и коэффициенты на матч Ла Лиги 14 апреля
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14 апреля в матче 31-го тура испанской Примеры «Атлетико» примет «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.13, что равно приблизительно 88% вероятности. Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 22.0. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5.

Испания — Примера . 31-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Атлетико» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.

За три недели сезон для «Атлетико» из прекрасного превратился в провальный. Досаднейший вылет из Лиги чемпионов, вылет из Кубка Короля и спуск на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» уже внушительное.

Просто так «матрасники» не сдадутся, попробуют хотя бы нагнать отставание от «Реала» и «Барселоны». Во встрече предыдущего тура Примеры, после вылета из Кубка Короля, мадридцы на выезде одолели «Севилью» (2:1). Показали характер. Победный гол забили на 90+3-й минуте. «Вальядолид» обыграть будет куда проще, чем «Севилью». В первом круге подопечные Симеоне победили крупно — 5:0.

Аутсайдер замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Отставание от «Алавеса» уже не нагнать. Да и предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается. Безвыигрышная серия в первенстве насчитывает 11 встреч.

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