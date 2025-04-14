«Наполи» — «Эмполи»: кто фаворит матча Серии А, ставки и прогнозы

14 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» примет «Эмполи». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.35, что равно 74% вероятности. Победа «Эмполи» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Наполи» — «Эмполи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

Неаполитанцы выиграли всего лишь две из девяти предыдущих встреч чемпионата Италии. В двух последних турах первенства неаполитанцы победили «Милан» (2:1) и на выезде отняли очки у «Болоньи» (1:1).

«Эмполи» — беспросветный аутсайдер, сильно ослабленный кадровыми потерями. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает 16 встреч. Ничьих за этот период — всего пять. Причём все очки добыты в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.