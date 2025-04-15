«Астон Вилла» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 15 апреля

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.56.