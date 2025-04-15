«Астон Вилла» — «ПСЖ»: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «ПСЖ».

Ставка: «ПСЖ» победит за 2.10.

«ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1 и всецело сфокусирован на Лиге чемпионов. Тщательно готовится, запас сил полон, игра отлажена до мелочей и эмоциональная составляющая на высоте. И кто-то действительно верит, что таких парижан может обыграть «Астон Вилла»? Во Франции команда Луиса Энрике оказалась сильнее — 3:1.

Бесспорно, в последнее время бирмингемцы прибавили. Выиграли четыре предыдущих матча в чемпионате Англии. Однако хорошие результаты во многом продиктованы высокой конкуренцией. Для того чтобы закончить сезон в зоне еврокубков, приходится тратить много сил, основательнее готовиться ко встречам АПЛ. На Лигу чемпионов остаётся меньше ресурсов.

То, что ответная встреча пройдёт в Бирмингеме, ничего не меняет. Команда Унаи Эмери потерпела всего одно поражение на своём поле в чемпионате Англии. Впечатляюще. Только вот для «ПСЖ» это ничего не значит. Подопечные Луиса Энрике показывают футбол другого уровня. Они сильнее во всём.