«Спартак» — «Урал»: прогноз и ставки на матч Кубка России

15 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России Пути регионов, в котором «Спартак» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности.

Победа «Урала» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии тоже за 4.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Спартак» — «Урал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.