«Спартак» — «Урал»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Спартак» — «Урал».

Ставка: «Спартак» победит с форой (-1) за 1.84.

Неожиданное поражение «Спартака» на глазах у родных болельщиков от махачкалинского «Динамо» со счётом 1:2 подняло немало шуму. Наверное, только ленивый не критиковал команду Деяна Станковича за это. И обсудили её недисциплинированность, и оценили адаптацию новичков, и про менталитет сказать не забыли.

Деяну Станковичу не остаётся ничего другого, кроме как провести работу над ошибками и исправиться за обидное поражение. «Урал» не самый приятный и удобный соперник для «Спартака». Екатеринбуржцы не проиграли ни одной из пяти предыдущих очных встреч.

Впрочем, если заглянуть чуть дальше, то там обнаружатся пять поражений подряд (с учётом товарищеских матчей), четыре из которых — с перевесом в два мяча и больше. Важно, что ко всем этим играм «Урал» подходил в статусе команды РПЛ. Ныне же он занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Каким бы сильным ни было желание екатеринбуржцев сотворить сенсацию, «Спартак» — явный фаворит. Он разъярён из-за обидного поражения, а значит, вдвойне опасен. «Урал» попадает под горячую руку, так что красно-белые должны победить уверенно. Не исключено, что дело дойдёт до разгрома.