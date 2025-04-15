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Букмекеры оценили шансы «Спартака» пройти «Урал» в Кубке России

Букмекеры оценили шансы «Спартака» пройти «Урал» в Кубке России
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15 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России Пути регионов, в котором «Спартак» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности.

Победа «Урала» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии тоже за 4.70.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Итоговый успех «Спартака» доступен за 1.30 (около 75% вероятности). Если дальше пройдёт «Урал», сыграет коэффициент 4.00 (25%).

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