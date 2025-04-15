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«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч

«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставки на матч
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15 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Локомотив» примет «Ахмат». Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.75, что равно приблизительно 57% вероятности.

Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 4.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — «Ахмат» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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