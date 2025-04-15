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«Спартак» — «Салават Юлаев»: букмекеры оценили шансы в третьем матче

«Спартак» — «Салават Юлаев»: букмекеры оценили шансы в третьем матче
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Во вторник, 15 апреля, на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Салават Юлаев». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии равный — 1-1.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 2.60. Разница в вероятности составляет примерно 2%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 3.70.

При этом аналитики прогнозируют результативный хоккей в третьем матче серии. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.52.

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