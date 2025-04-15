«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

На предыдущей стадии грозненцы сенсационно победили «Краснодар» (2:1). В 2025 году не знают поражений. Беспроигрышная серия в чемпионате России насчитывает восемь встреч. Вот раздухарились!

Победив на днях крепкий «Ростов» (2:1), грозненцы поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице. Вопрос с сохранением прописки в элитном дивизионе ещё не решён, однако команда воодушевлена и нацелена на лучшие результаты. Поди её останови.

Впрочем, хоть «Ахмат» и набрал отличный ход, на роль фаворита тоже не тянет. У железнодорожников есть мощное оружие — поддержка родных болельщиков. В качестве домашней команды подопечные Галактионова в этом сезоне проиграли только два раза в РПЛ, ничьих — столько же.

Заключить пари на ТБ 2.5 мяча можно за 1.80. Пять из восьми последних очных матчей ознаменовались голами. Думается, сыграет ставка и в этот раз. В среднем за встречу «Локомотив» забивает 1,6 гола, но и пропускает почти так же часто. Провалы в обороне — привычное дело. Грозненцы же сейчас ошибок не прощают, наказывают на контратаках.