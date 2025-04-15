«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз на третий матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на третий матч серии Кубка Гагарина «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.

Обратить внимание стоит конкретно на две вещи. Во-первых, игра снова получилась результативной. В первой встрече команды на двоих забросили пять шайб, но гости проиграли. Теперь команды на двоих забросили девять шайб. С учётом последних результатов и пристрастия одной из сторон к атакующему хоккею можно ожидать голов снова.

Как мы помним, уфимский клуб в серии с «Сибирью» (4-3) регулярно показывал классную реализацию и большое количество заброшенных шайб. Едва ли тренерский штаб будет что-то кардинально менять. Московский же клуб в принципе не прочь повеселиться. Даже во время регулярки играл сам и давал другим: забросил 221 шайбу, а пропустил 197.

Второй момент — переезд серии в другой город. В то время как «Спартак» минимальную задачу перед домашними матчами решил, в «Салавате Юлаеве» должны хвататься за голову. Теперь уфимский коллектив потеряет свой главный козырь — поддержку трибун. Во время регулярки он был лучшим по набранным очкам дома. Да и «Сибирь» прошёл лишь благодаря домашним победам.

Подопечные Алексея Жамнова, в свою очередь, смотрелись одинаково неплохо как на выезде, так и в родных пенатах. Так что им не привыкать менять обстановку. А вот эффектная победа может придать дополнительный импульс. Так что будет неудивительно, если в первой домашней встрече красно-белые одержат победу.