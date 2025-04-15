Названы шансы Овечкина забить «Айлендерс»

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В среду, 16 апреля, на льду стадиона UBS Arena в Элмонте состоится матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Нью-Йорк Айлендерс» по итогам трёх периодов оценивается в 2.80 — около 34% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.20 (23%).

На серию послематчевых буллитов можно поставить за 8.60. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей во встрече. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.80 (55%). Если Овечкин не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).