«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон».

Ставка: «Айлендерс» забросят как минимум три шайбы за 1.73.

За семь матчей регулярки в апреле «Кэпиталз» суммарно пропустили 30 шайб. Много? Для одного из лидеров лиги — очень. Коллектив потерял шансы выиграть Президентский кубок, а к первому раунду плей-офф НХЛ подходит в сомнительном состоянии. Как же Овечкин будет бороться за Кубок Стэнли при таких раскладах? Пока непонятно.

Что до «Нью-Йорк Айлендерс», то здесь всё тоже не так однозначно. Команда уже точно не примет участия в плей-офф, однако концовку регулярки проводит бодро. Из шести последних встреч выиграла три. Получила 2:9 от «Нью-Йорк Рейнджерс» в дерби, зато забросила шесть шайб «Нэшвилл Предаторз» (6:7 ОТ) и разгромила «Вашингтон» (4:1) в том самом историческом матче, когда Овечкин оформил 895-ю шайбу в карьере.

В составе «Айлендерс» неплохой сезон проводят Александр Романов и Максим Цыплаков. Также на финишном отрезке результативен Бо Хорват. С учётом проблем «Кэпиталз» в обороне, есть все основания полагать, что ньюйоркцы ими воспользуются. Особенно на домашнем стадионе. Проверим ИТБ1 2.5 шайбы за 1.73.