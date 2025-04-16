Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Букмекеры оценили шансы «Реала» пройти «Арсенал» после 0:3 в Лондоне

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Первую встречу «сливочные» проиграли разгромно — 0:3.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.

Проход «Реала» доступен за 6.50 (около 15% вероятности). Итоговый успех «Арсенала» доступен за 1.16 (85%).