Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» Мадрид — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В первом матче английский клуб добился разгромной победы — 3:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «Реал» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.