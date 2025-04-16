Назван самый вероятный счёт матча «Реал» — «Арсенал»

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16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Первую встречу «сливочные» проиграли разгромно — 0:3.

Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности.

Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (7.40). На победу «Реала» 2:1 дают 8.20, точный счёт 2:0 в пользу мадридцев доступен за 9.30.

Заключить пари на 1:0 в пользу «Реала» предлагается за 9.40.