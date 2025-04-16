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«Реал» Мадрид — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал».

Ставка: «Реал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

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Первую встречу «сливочные» проиграли крупно — 0:3. Сравнять счёт по сумме двух матчей — задачка со звёздочкой. Но это же мадридский «Реал», самый титулованный клуб Лиги чемпионов, верно? Он совершил бесчисленное количество запоминающихся камбэков.

«Арсенал» крайне внимательно обороняется. Только вдумайтесь — ни разу в этом сезоне подопечные Микеля Артеты не пропустили больше двух мячей! Даже в случае «привоза», что происходит очень редко, не теряют самообладания. Сыпаться защитная конструкция не начинает.

Ответный матч «сливочные» наверняка как минимум не проиграют, но камбэка не предвидится. «Арсеналу» свойственны эмоциональные спады. В важных матчах он часто не выдерживает давления и теряет очки. Только в основном это происходит из-за нехватки атакующей мощи, часто подводит реализация. Защитникам «канониров» дрожь в коленках не свойственна.

А если лондонцы забьют ещё? Исключать этого тоже нельзя. Шансы мадридцев выйти в полуфинал Лиги чемпионов как никогда мизерны. В первом матче Микель Артета тактически переиграл Карло Анчелотти. Итальянец так и не смог найти слабые места соперника. В ответной встрече на это может попросту не хватить времени.

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