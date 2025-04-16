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Стали известны шансы «Баварии» выбить «Интер» из Лиги чемпионов после поражения в Мюнхене

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Итальянский клуб выиграл первый матч со счётом 2:1.

Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Ставки на выход «Баварии» в полуфинал принимаются с коэффициентом 3.30 (около 30% вероятности). Итоговый успех «Интера» доступен за 1.40 (70%).