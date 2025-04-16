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«Интер» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Интер» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Интер» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

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