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«Спартак» — «Урал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 15 апреля

«Спартак» — «Урал»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 15 апреля
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.20.

«Кубок России, Путь регионов, полуфинал первого этапа. «Спартак» дома сыграет против «Урала». Безусловно, «Спартак» должен отреагировать на бездарное домашнее поражение от «Динамо» Махачкала, которое осложнило борьбу за чемпионство. Те же пять очков от «Краснодара», три от «Зенита». Эти команды, вполне возможно, будут редко терять очки в чемпионате.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому игра против «Урала» в Кубке приобретает дополнительный смысл. «Спартаку» нужно показать своим болельщикам, что поражение от махачкалинцев было случайным. А «Урал» находится на третьем месте в Первой лиге. Им остаётся всего два очка до прямого выхода, настолько они отстают от «Торпедо», с которым уральцам играть в следующем туре.

Поэтому я думаю, что в этом матче «Урал» сделает ротацию и будет держать в уме важнейшую игру в чемпионате. Но «Спартаку» будет важно начать очень агрессивно и практически сминать своего соперника. Поэтому я думаю, что «Спартак» победит уверенно и агрессивно начнёт», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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