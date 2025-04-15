«Спартак» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на игру Пути регионов Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.84.

«Красно-белые стараются повторить успех сезона-2021/2022 и взять Кубок. В своей группе москвичи сыграли успешно, первое место в квартете с «Динамо» из Москвы, Махачкалы и самарскими «Крыльями». Отличная игра позволила «Спартаку» занять первое место в группе и напрямую выйти в плей-офф Пути РПЛ. Там москвичи уже столкнулись с серьёзным сопротивлением. «Ростов» в гостях сумел одержать минимальную победу — 1:0, единственный мяч на свой счёт записал Мохеби. В гостях москвичам необходимо было побеждать, но вероятность этого стала минимальной уже в первом тайме. Егор Голенков и Виктор Мелёхин забили по мячу и сделали счёт 2:0, во втором тайме спартаковцы смогли отыграть один мяч, это сделал Мартинс, однако большего добиться не удалось, впереди команду ждал Путь регионов. Там «Спартак» встретился с «Акроном» и в тяжелейшей борьбе одержал победу. Счет открыл Тео Бонгонда, уже к 20-й минуте преимущество было в два мяча, забил Мартинс. Тольяттинцы попытались отыграться, с пенальти забил Эсанов, но уже через минуту Мартинс вновь сделал преимущество «Спартака» серьёзным. Дзюба его сократил на 70-й минуте, однако большего добиться не получилось, команда Станковича идёт дальше.

«Урал» — единственная команда Первой лиги, дошедшая до столь высокой стадии. За это время екатеринбуржцы успели пройти хабаровский СКА, минимально победив благодаря голу Егора Мосина саратовский «Сокол» — 3:1, калининградскую «Балтику» — 1:0. В плей-офф Пути регионов предстояло сыграть с «Химками». Встреча получилась сложной и перешла в серию пенальти, «Урал» забил всё, соперники — нет. В следующем раунде соперник был не проще — казанский «Рубин». Особо зрелищной встреча не стала, но главное — результат, а он оказался положительным, в концовке встречи забил Тимур Аюпов, победа — 1:0.

Дома красно-белые чаще всего выступают результативно и явно попытаются заставить «Урал» играть по их правилам, екатеринбуржцы — опытные кубковые бойцы и навряд ли просто так сдадутся. Предполагаю, что игра должна получиться интересной, тем более что в среднем за матч команды пробивают тотал больше 2.5. Даже в пятницу, в матче, который «Спартак» проиграл, было забито три мяча. На таком варианте предлагаю и сыграть», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».