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Стал известен самый вероятный счёт матча «Интер» — «Бавария»

Стал известен самый вероятный счёт матча «Интер» — «Бавария»
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16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором миланский «Интер» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Итальянский клуб выиграл первый матч со счётом 2:1.

Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа «Интера» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Самый вероятный счёт — 1:1 (6.40). На победу «Баварии» 2:1 выставлен коэффициент 9.40, точный счёт 1:0 в пользу мюнхенцев доступен за 9.70.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Интера» 2:1 (9.80).

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