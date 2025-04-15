«Спартак» — «Урал»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал».

Ставка: обе забьют — нет за 1.81.

«На кубковый матч спартаковцы выйдут после досадного домашнего поражения от махачкалинского «Динамо». «Урал», сделав две нулевые ничьи, затем одержал две победы подряд, продлив серию матчей без поражений в Первой лиге до пяти, и сейчас занимает там третье место.

Да и вообще в официальных матчах нынешнего года уральцы проиграли лишь раз, и было это 9 марта в Сочи (0:1). Через неделю после кубковой встречи их ждёт крайне важная игра в Москве против ближайшего конкурента — «Торпедо».

На пути к этому полуфиналу Пути регионов москвичи на выезде одержали непростую, хотя и заслуженную победу над «Акроном» (3:2). «Урал» у себя в Екатеринбурге выиграл (1:0) у «Ростова». И этот успех тоже можно оценить как вполне логичный.

Последний раз красно-белые выиграли у «Урала» летом 2022 года. Причём случилось это в Екатеринбурге — с голами Промеса и Игнатова, которым тогда ещё ассистировал Соболев (2:0). В пяти последующих матчах были две домашние победы уральцев и три ничьи в Москве. При этом в полуфинале кубкового Пути РПЛ два года назад «Урал» сумел по сумме двух встреч пройти «Спартак». А последний на сегодня матч — в чемпионате России весной 2024 — завершился со счётом 0:0. Москвичи снова не смогли одолеть «Урал» на своём стадионе.

Однако даже статус «неудобного соперника» вряд ли поможет гостям в нынешней ситуации. Ведь «Спартак» фактически потерял шансы на чемпионство, и Кубок может теперь стать приоритетной задачей. И вряд ли мысли даже о близком матче чемпионата в Самаре против того же тольяттинского «Акрона» будут приоритетными.

Для «Урала», вряд ли готового эффективно биться на двух фронтах, основной задачей сезона, думаю, остаётся попадание в Премьер-Лигу.

Уральцы, которые не всегда убедительны впереди, в последнее время довольно мало пропускают. Но тут мощная в любом составе атака хозяев, раздосадованная предыдущей домашней неудачей, сделает всё, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Пресловутая кубковая ротация на этот раз может иметь другой подтекст, связанный со всё тем же поражением от Махачкалы. И своё слово должны сказать те, кто получит шанс в старте. Травма не позволит сыграть лучшему бомбардиру команды Угальде. Обе забьют — нет», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».