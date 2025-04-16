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«Интер» — «Бавария»: прогноз на матч в Италии

«Интер» — «Бавария»: прогноз на матч в Италии
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария».

Ставка: «Интер» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.

Финалист позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов выиграл первый матч со счётом 2:1. Всё в лучших традициях итальянского футбола. «Нерадзурри» выдавливали соперника из своей штрафной, блокировали удары и несколькими контратаками предрешили исход встречи.

Подопечные Симоне Индзаги — сложнейший соперник для мюнхенцев из-за стиля игры. Нападение «Баварии» становится беспомощным. Вдобавок ко всему у «Баварии» с вратарской позицией всё печально. Мануэль Нойер не успевает восстановиться к ответной встрече. Его сменщик Йонас Урбиг неопытен, менее надёжен и плохо управляет защитой. В этом сезоне во всех турнирах 21-летний голкипер провёл всего три матча «на ноль». Два из них — в составе «Кёльна» во Второй Бундеслиге.

Помимо Нойера, у «Баварии» в лазарете несколько ведущих защитников. Венсан Компани, кажется, в безвыходном положении. Атака не работает, в защите зияют дыры. А соперник собран и чрезвычайно опасен дома. Если вынести за скобки два поражения в дерби с «Миланом», на своём поле «нерадзурри» не уступили ни разу в этом сезоне.

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