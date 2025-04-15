«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Москве

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 2.15.

«Железнодорожники уверенно прошли групповой этап, пять побед в основное время и одна по пенальти отправили команду Михаила Галактионова напрямую в плей-офф Пути РПЛ. Там их ждало дерби с московским «Динамо». Первая игра закончилась успешно, на голы Монтеса и Пиняева ответить смог только Маухуб. Победа в гостевом матче дарила неплохие шансы на проход дальше, только вот удержать преимущество не получилось. В самой концовке ответной игры мяч на свой счёт записал Константин Тюкавин. В итоге всё решалось в серии пенальти, железнодорожники свои шансы реализовали хуже, неудачными оказались попытки Ньямси, Ракова и Сильянова. «Локомотив» провалился в Путь регионов и там тоже без проблем не обошёлся. Матч с махачкалинским «Динамо» получился сложным. Максим Ненахов открыл счёт на 13-й минуте, а уже на 23-й Аззи его сравнял. Увезти победу вновь получилось благодаря Сергею Пиняеву, его гол на 54-й минуте отправил москвичей в следующую стадию Кубка.

«Ахмат» умудрился занять вторую строчку в группе с ЦСКА, «Краснодаром» и «Пари НН». Отличное достижение, позволившее команде Сергея Ташуева получить право на одну ошибку. Ею грозненцы воспользовались уже в первом раунде, жребий свёл их с «Зенитом». Шансов изначально было мало, ну а после первой встречи — практически не осталось совсем, петербуржцы победили 3:0. В ответной игре так же победила команда Семака, 2:1, «Ахмат» отправился в Путь регионов. Судьба-злодейка вновь столкнула «Ахмат» и «Краснодар». Грозненцы, обскакавшие команду Мурада Мусаева, оказались сильнее и в этот раз. Счёт открыл Джон Кордоба, однако дубль Бериши позволил его команде победить 2:1.

Судя по котировкам букмекеров, «Локомотив» — явный фаворит предстоящей игры. Но так ли это на самом деле? Железнодорожники ни разу не победили в последних трёх матчах чемпионата, «Ахмат», наоборот, на подъёме и в весенней части чемпионата ещё не уступал. Предположу, что грозненцы смогут зацепиться за игру в Москве и создадут железнодорожникам много проблем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».