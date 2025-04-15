«Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона».

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.09.

«Барселона» после крупной, яркой, красивой победы над «Боруссией» из Дортмунда (4:0) сыграет ответный матч в Дортмунде. В общем, задача перед «Боруссией» стоит практически невыполнимая. Отыграть четыре мяча у каталонцев маловероятно. На 99% можно поздравлять «Барселону» с выходом в полуфинал. Но хлопнуть дверью «Боруссия» вполне в состоянии.

Тем более у «Барселоны» был тяжелейший матч против «Леганеса» в чемпионате. Откровенно говоря, по качеству игры это была одна из худших игр «Барселоны» за последнее время. И силы, понятно, не беспредельные. И наверняка Ханси Флик сделает определённую ротацию в составе. Те, кто поднаелись за последний месяц с таким количеством игр, разумеется, получат отдых.

Но вряд ли «Барселона» сильно должна просесть в качестве. Потому что вместо Левандовского сыграет Ферран. Ладно, сыграет Гави в стартовом составе, а не Фермин. Ладно, там травма у Бальде — сыграет Херард Мартин. В общем, изменения точно по составу будут. И, на мой взгляд, просто нет смысла «Боруссии» сидеть в обороне, в окопах. И думать, как от этой «Барселоны» не пропустить.

Желательно забить самим легитимные голы. Засчитанные голы, а не так, как это было на «Монжуике». В общем, я веду к тому, что это должна быть весёлая игра. Менее тактическая, чем, например, многие игры, где приходится играть исключительно на результат. На мой взгляд, здесь стоит ориентироваться на весёлый, событийный, содержательный и результативный футбол.

Поэтому мой прогноз «первый тайм — тотал больше 1.5» за коэффициент выше двойки. Это мои мысли, мои рассуждения относительно ответного матча «Барселоны», — приводит слова Генича «РБ Спорт».