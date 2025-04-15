«Боруссия» Д — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов в Германии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона».

Ставка: ТБ 3 за 1.62.

«На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Барселоной». После поражения в первом матче со счётом 0:4 немецкому клубу предстоит почти невозможная задача — отыграть дефицит в четыре гола против одного из сильнейших клубов Европы.

Подопечные Нико Ковача подходят к матчу с серьёзными кадровыми проблемами. Защитник Нико Шлоттерберг не сыграет из-за травмы. По этой же причине будет отсутствовать Марсель Забитцер. В текущем сезоне Лиги чемпионов «Боруссия» демонстрирует сильную игру на своём поле, проиграв лишь раз. Однако в первом матче против «Барселоны» команда показала слабую игру в обороне, что привело к крупному поражению.

Команда Ханс-Дитера Флика уверенно выступает в Лиге чемпионов, оставаясь непобеждённой в 2025 году. В первом матче против «Боруссии» особенно выделился Роберт Левандовски, забив два мяча в ворота своего бывшего клуба. «Барселона», вероятно, сосредоточится на контроле мяча и использовании быстрых атак, чтобы воспользоваться возможными ошибками соперника.

Учитывая текущее состояние команд и результат первого матча, шансы «Боруссии» на общий успех минимальны. Однако на своём поле команда способна оказать достойное сопротивление и, возможно, добиться положительного результата в отдельном матче. Поставлю на тотал голов больше трёх», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».