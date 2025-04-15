«Боруссия» Д — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.60.

«Боруссия» Дортмунд и «Барселона» сыграют в рамках ответного противостояния четвертьфинала Лиги чемпионов. Тут никакой интриги уже нет, неделю назад подопечные Флика выиграли 4:0. Не знаю, что должно произойти, чтобы дортмундцы такой отрыв в голах отыграли.

В общем-то, заранее в их паре было всё понятно. Клубы проводят разные сезоны, «Барса» в большинстве матчей выглядит «монструозно», громит противников. У «Боруссии» же много проблем, сменился тренер недавно. Так что в их противостоянии фаворит был очевиден. Он и выиграл в первой встрече, забил четыре безответных мяча, блистал Левандовски против своей бывшей команды. Однако «Боруссия» не прямо ужасно выглядела, хотя бы на один мяч она явно наиграла.

Очень разные матчи соперники провели на выходных. «Боруссии» откровенно не повезло — в Бундеслиге она играла с «Баварией». И ведь сейчас у чёрно-жёлтых в таблице плачевная ситуация, пока они не попадают в еврокубки через лигу. Так что выступать с мюнхенцами вполсилы нельзя было. Сама «Бавария» тоже участвует в четвертьфинале ЛЧ, и ситуации у них были схожими. Клубы по итогу поделили очки, сыграли 2:2. Конечно, команда Компани больше доминировала, но отрезками подопечные Ковача выглядели не так уж плохо.

А вот «Барселоне» повезло, ей выпало играть с «Леганесом», одним из аутсайдеров чемпионата. Много сил на эту встречу команда не потратила, просто владела мячом, контролировала игру. Итог — минимальная победа 1:0. Очки тоже нужны сине-гранатовым, но по другой причине — они являются главными претендентами на чемпионство сейчас.

В общем, у «Барсы» и без того было явное преимущество. Так, на выходных она ещё и имела более простого соперника. «Боруссии» не повезло с графиком. Может быть, снова со счётом 0:4 дортмундцы и не уступят. Но и даже вничью я тут не поверю.

Просто возьму победу «Барселоны» со счётом 2:1 с коэффициентом 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».