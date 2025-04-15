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«Боруссия» Д — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

«Боруссия» Д — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру 1/4 финала Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.60.

«Боруссия» Дортмунд и «Барселона» сыграют в рамках ответного противостояния четвертьфинала Лиги чемпионов. Тут никакой интриги уже нет, неделю назад подопечные Флика выиграли 4:0. Не знаю, что должно произойти, чтобы дортмундцы такой отрыв в голах отыграли.

В общем-то, заранее в их паре было всё понятно. Клубы проводят разные сезоны, «Барса» в большинстве матчей выглядит «монструозно», громит противников. У «Боруссии» же много проблем, сменился тренер недавно. Так что в их противостоянии фаворит был очевиден. Он и выиграл в первой встрече, забил четыре безответных мяча, блистал Левандовски против своей бывшей команды. Однако «Боруссия» не прямо ужасно выглядела, хотя бы на один мяч она явно наиграла.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Очень разные матчи соперники провели на выходных. «Боруссии» откровенно не повезло — в Бундеслиге она играла с «Баварией». И ведь сейчас у чёрно-жёлтых в таблице плачевная ситуация, пока они не попадают в еврокубки через лигу. Так что выступать с мюнхенцами вполсилы нельзя было. Сама «Бавария» тоже участвует в четвертьфинале ЛЧ, и ситуации у них были схожими. Клубы по итогу поделили очки, сыграли 2:2. Конечно, команда Компани больше доминировала, но отрезками подопечные Ковача выглядели не так уж плохо.

А вот «Барселоне» повезло, ей выпало играть с «Леганесом», одним из аутсайдеров чемпионата. Много сил на эту встречу команда не потратила, просто владела мячом, контролировала игру. Итог — минимальная победа 1:0. Очки тоже нужны сине-гранатовым, но по другой причине — они являются главными претендентами на чемпионство сейчас.

В общем, у «Барсы» и без того было явное преимущество. Так, на выходных она ещё и имела более простого соперника. «Боруссии» не повезло с графиком. Может быть, снова со счётом 0:4 дортмундцы и не уступят. Но и даже вничью я тут не поверю.

Просто возьму победу «Барселоны» со счётом 2:1 с коэффициентом 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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