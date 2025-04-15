«Боруссия» Д — «Барселона»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 15 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

«В Дортмунде местная «Боруссия» примет «Барселону», ответная игра четвертьфинала Лиги чемпионов. Тут, кажется, совсем никакой интриги нет, очевидно, что каталонцы пройдут дальше. Но сейчас кто знает, может, и вничью встреча завершится.

Собственно, уже в другом матче с сильным соперником «Боруссия» на днях сыграла вничью. На выходных она встречалась в Бундеслиге с «Баварией», поделили они очки, 2:2. И нельзя сказать, что команда Ковача спаслась там от поражения, весьма неплохо она выглядела, создавала моменты. Игра для обоих соперников была не вовремя, им на неделе предстояли ответные матчи в Лиге чемпионов. Так что ничья всех устраивала.

«Барселона» же встречалась в Ла Лиге с «Леганесом», сыграла, в общем-то, в «энергосберегательном» режиме, добыла минимальную победу 1:0. Всё-таки не рискнул тренерский штаб Флика выпускать на поле второй состав, несмотря на более низкий уровень соперника — борьба за чемпионство в Испании ещё идёт, «Барса» в ней является фаворитом. Так что клуб постарался выиграть с минимальным затратами сил, что у него и получилось.

Само собой, сложно представить, что «Боруссия» сейчас совершит камбэк и пройдёт в полуфинал. Нужно отыгрывать ей четыре мяча. Да, выступать предстоит в Дортмунде, определённые плюсы от этого есть. Но я просто не верю, что «Барселона», которая уже более трёх месяцев почти безупречно действует, в таком важном матче провалится.

Мой выбор — победа «Барселоны» за 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».