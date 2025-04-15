«Астон Вилла» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Бирмингеме

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «ПСЖ».

Ставка: 1:1 за 6.20.

«Астон Вилла» и «ПСЖ» встретятся снова в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом их матче парижане не оставили почти шансов англичанам. Не уверен, что сейчас хозяева поля смогут перевернуть ход противостояния.

То, что «ПСЖ» выиграет с отрывом в счёте неделю назад, было не сразу очевидно. Начинала матч «Астон Вилла» не так плохо. Изначально было понятно, что она сыграет вторым номером против атакующего соперника. И команда Эмери держалась, смогла даже первой забить, грамотно раскатала соперника. Но затем класс подопечных Энрике начал брать своё, красивые голы забили они, Хвича отлично сыграл. Шансов во второй половине встречи у англичан не было — 1:3.

И для «Астон Виллы» эта неудача стала единственной за последние 10 матчей во всех турнирах. Причём остальные были только победы, в том числе над сильными соперниками в АПЛ, такими как «Ноттингем Форест» (2:1). На выходных подопечные Эмери выиграли у «Саутгемптона» (3:0), постарались выпустить на поле смешанный состав. В чемпионате они сейчас борются за попадание в еврокубки.

У «ПСЖ» схожая статистика. Если брать последние 10 матчей, то проигрыш был всего один — 0:1 от «Ливерпуля» в прошлом раунде ЛЧ, и то совсем не заслуженный. В остальных матчах за последние месяцы парижане только выигрывали. В Лиге 1 у них снова нет никакой конкуренции, досрочно команда Энрике стала чемпионом.

Причём «ПСЖ» ещё и не проводил игру на прошлых выходных. Полностью он концентрируется на Лиге чемпионов, где у него, кажется, действительно есть шансы, учитывая то, как клуб играет в плей-офф.

Всё-таки, я думаю, домашние трибуны помогут «львам». Плюс так легко я бы со счетов Унаи Эмери не списывал. Прямо в победу «Астон Виллы» не верю, но ничью она вполне может получить — точный счёт 1:1 с коэффициентом 6.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».