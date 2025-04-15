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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.08.

«В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» сыграет против «ПСЖ». Напомню, в первой игре парижане победили со счётом 3:1. Они спокойно и уверенно себя чувствуют перед ответным матчем.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Надо понимать, что «Астон Вилла» ведёт упорную борьбу в чемпионате. Команда находится на седьмом месте, это вне зоны Лиги чемпионов на следующий год. Однако от третьего места её отделяют лишь три очка. Поэтому «Астон Вилла» вынуждена показывать максимум во всех играх чемпионата.

«ПСЖ» уже досрочно стал чемпионом и мечтает в Лиге чемпионов пройти дальше. Клуб может на этой игре сконцентрироваться и показать все свои лучшие качества. «Астон Вилле» придётся раскрываться, чтобы отыграть два мяча после поражения в Париже. «ПСЖ» обладает одной из самых быстрых атак в мире, и я думаю, что парижане отдадут мяч «Астон Вилле» и будут ловить соперника на контратаках. «ПСЖ» это умеет и уверенно в итоге победит», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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