«Астон Вилла» — «ПСЖ»: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «ПСЖ».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Астон Вилла» подходит к матчу в хорошей форме. Подопечные Унаи Эмери выиграли четыре из последних пяти матчей, в том числе уверенно победив «Брюгге» со счётом 3:0 в предыдущем раунде Лиги чемпионов. На своём поле «Вилла» демонстрирует стабильную игру, не проиграв ни одного матча в текущем розыгрыше турнира. Ключевыми фигурами в атаке команды могут стать Маркус Рашфорд и Марко Асенсио, которые после перехода в январе значительно усилили нападение команды.

«Пари Сен-Жермен» тоже находится в отличной форме, одержав победу в девяти из последних десяти матчей. В первом матче против «Астон Виллы» парижане продемонстрировали свою атакующую мощь, забив три мяча. Ожидается, что «ПСЖ» будет стремиться контролировать игру и использовать быстрые контратаки. Особое внимание стоит уделить Дезире Дуэ, который был одним из лучших в первом матче.

«Астон Вилле» необходимо забивать минимум два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время, что предполагает агрессивную игру с их стороны. «ПСЖ» же будет стремиться воспользоваться открывшимися зонами в обороне соперника. Поэтому поставим на тотал голов больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».