«Авангард» — «Локомотив»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.55.

«Серия при счёте 1-1 переехала в Омск, где пройдут два следующих матча. В последней встрече в воскресенье победу одержал «Локомотив». Причём крайне убедительную, со счётом 4:1. Самый яркий игрок встречи — Александр Радулов. Он не только забил, но и сделал несколько силовых приёмов против лидера «ястребов» Владимира Ткачёва и по-настоящему завёл своих партнеров. Он настоящий MVP команды Игоря Никитина. Но нельзя не отметить и других ярославских игроков – они сыграли практически идеально, включившись на полную катушку с первых минут.

Если «Локомотив» будет действовать так и в третьем матче серии, то у «Авангарда» нет никаких шансов. К тому же команда Ги Буше, по всей видимости, потеряла одного из своих лидеров – Майкл Маклауд должен улететь в Канаду на судебное разбирательство. Оно проводится в отношении нескольких игроков молодёжной сборной Канады, которых обвинили в сексуальном насилии во время чемпионата мира 2018 года в Великобритании. И это большая потеря Омска, так как Маклауд здорово себя зарекомендовал в плей-офф.

Моя ставка: победа «Локомотива», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».