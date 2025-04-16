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«Динамо» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России

«Динамо» — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России
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16 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором московское «Динамо» примет ЦСКА. Столичное дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Первый матч ЦСКА выиграл со счётом 2:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.45, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что ответный матч «Динамо» Москва — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

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