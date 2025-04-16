«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч 16 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч Кубка России «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Первый матч ЦСКА выиграл со счётом 2:1. После зимней паузы армейцы всего один раз потеряли очки — в выездной встрече с «Зенитом» (0:0). Отставание от лидирующего «Краснодара» в РПЛ составляет пять очков. Так и за золотые медали можно побороться.

Московское «Динамо» штормит на протяжении всего сезона. Зимняя пауза не помогла Личке найти баланс и избавиться от хронических проблем. Подопечные чешского специалиста выиграли только две из шести предыдущих встреч чемпионата России. Разгромили аутсайдеров — махачкалинское «Динамо» (4:0) и «Оренбург» (5:1).

Нет у бело-голубых такой классной нацеленности на результат, как у армейцев. Они и в первом круге уступили в дерби со счётом 1:2. Красно-синие могут весь матч позволять сопернику владеть инициативой, но реализовать несколько моментов и добыть победу. Заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.20.

У подопечных Марко Николича не очень высокая результативность, но весьма здорово организована оборона. Ломай теперь голову, «Динамо», как забить. Особенно без травмированного Тюкавина.