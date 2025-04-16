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«Зенит» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч Кубка России

«Зенит» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч Кубка России
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16 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Зенит» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

В первом матче подопечные Сергея Семака победили «Ростов» со счётом 1:0.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.67, что равно приблизительно 59% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

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